GAZZE'LİLER AVATAR GİBİ MAVİYE BÜRÜNEREK İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ
Dünyaca ünlü Avatar filmindeki Na'vi ırkının kıyafetleri ve makyajlarıyla maviye bürünen bir grup Filistinli ilginç görüntüler yarattı. Mavi kıyafetler giyen protestocular İsrail karşıtı sloganlar atarak protestolarda bulundu.
Gazze'liler ilginç bir protesto yöntemine başvurdu. Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında Avatar filmindeki Na'vi ırkının kıyafetleri ve makyajlarıyla maviye bürünen bir grup Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar atarak İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto etti.
PROTESTO ETTİLER
Gazze Şeridi'nde 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında düzenlenen barışçıl gösteriler devam ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentin doğusundaki İsrail sınırında Avatar filmindeki Na'vi ırkının kıyafetleri ve makyajlarıyla maviye bürünen bir grup Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar atarak İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto etti.
TOPRAK GÜNÜ NEDİR?
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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