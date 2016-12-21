

Gösterdiği performans sonrası İrfan Can'ın takım için önemli bir oyuncu durumuna geldiğini anlatan Cavcav, "İrfan Can'ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandı.







Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği'ne geçen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.







Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.







kaynak:sabah