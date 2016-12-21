GB, İRFAN CAN KAHVECİ'NİN BONSERVİSİNİ AÇIKLADI
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini açıkladı.
Gösterdiği performans sonrası İrfan Can'ın takım için önemli bir oyuncu durumuna geldiğini anlatan Cavcav, "İrfan Can'ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandı.
Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği'ne geçen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.
kaynak:sabah
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