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gchat devri kapandı

GCHAT DEVRİ KAPANDI

2005 yılında hizmete giren ve Google Talk olarak da bilinen Gchat, yerini Hangouts'a bıraktı. Gchat devri kapandı. İşte detaylar.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:46
Puan Ver : Gchat Devri Kapandı(9/10)9


2005 yılında hizmete giren ve Google Talk olarak da bilinen Gchat, yerini Hangouts'a bıraktı. Gchat devri kapandı. İşte detaylar.



Teknoloji ve internet devi Google, bu yılın başlarında Mart ayında Google Talk‘un (Gchat olarak da biliniyor) kapanacağını ve uygulamayı kullananların Hangouts'ayönlendirileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz gün, yani 26 HaziranitibariyleGchat devri kapandı.Uygulamayı kullananlar, dün itibariyle Hangouts'a geçmek durumunda kalacak.



2005 yılından beri hizmet veren Gchat, Google tarafından bir süredir gözden çıkarılmıştı. Firma kullanıcıların, daha yeni özellikler ve servislerle dolu olan uygulaması Hangouts'ukullanmalarını istiyordu. Ancak teknoloji uzmanları, Google'nin normal kullanıcıları, kuruluşlara odaklanan Hangouts'ayönlendirmesini garip buluyor. Çevremizden de gördüğümüz üzere Google'nin mesajlaşma uygulamaları genelde kuruluşlarda kullanılıyor.



Ancak Gchat'inyerini bıraktığı Hangouts'ukullanmak istemeyenler için yine aynı firmanın başka mesajlaşma uygulamaları da bulunuyor.Meet, Chat, Allo, Duo, Android Messagesve Voiceuygulamaları, firmanın kullanıcılarına sunduğu alternatifler arasında. Teknoloji uzmanları, firmanın neden sürekli farklı yeni mesajlaşma uygulamaları yayınladığı konusunda bir fikre sahip değil. Bakalım firma, önümüzdeki dönemde ne gibi yeniliklerle karşımızda olacak?



 



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Etiketler: Gchat  Devri  Kapandı    haber

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