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gears of war 4 bu hafta sonu ücretsiz oluyor

GEARS OF WAR 4 BU HAFTA SONU ÜCRETSİZ OLUYOR

Microsoft'un özel oyunu Gears of War 4 bu hafta sonu ücretsiz oluyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:24
Puan Ver : Gears Of War 4 Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor(9/10)9


Microsoft'un özel oyunu Gears of War 4 bu hafta sonu ücretsiz oluyor. İşte konuyla ilgili detaylar.



Microsoft'un Xbox Oneve Windows 10‘da bulunan oyunu Gears of War 4‘ü henüz satın almamış olanlar için güzel bir haberimiz var. Gears of War 4 bu hafta sonu ücretsiz oluyor. The Coalition‘un geliştirdiği yapım, 9 Haziran Cuma gününden başlayarak hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek.



Oyunun ücretsiz sürümü 9 – 11Haziran tarihlerinde indirilebilecek. Muhtemelen 15 Haziran‘a kadar oynanabilir olacak. Windows 10veXbox Onesahipleri, ücretsiz deneme sürümünde oyunun tam halinden faydalanacak. Hikaye modu, çoklu oyuncu modları olan Versusve Hordede bu süreçte oynanabilir olacak. Ancak kısıtlı bir sürüm olduğu için oynanış 10saatile sınırlı olacak.



Diğer yapımların ücretsiz deneme haftalarında olduğu gibi Gears of War 4‘te de ilerlemeler kaydedilecek ve oyuncular oyunu satın almaları durumunda, ilerlemelerine kaldıklarını yerden devam edebilecekler.



Serinin Xbox One'deki ilk oyunu olan TPSkamera açılı aksiyon oyunu Gears of War 4,incelemelerden genellikle olumlu puanlar aldı. Oyun 2016‘nın en çok tartışılan ve paylaşılan 2. Xbox Oneoyunu olmayı başardı.



 



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