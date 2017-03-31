GEÇ KALAN RUS BAKANI HERKESİN İÇİNDE AZARLADI
Rusya Başbakanı Medvedev, toplantıya geç kalan Tarım Bakanı Tkaçov'u sert bir dille uyararak, "Alarmınızı evinizin her köşesine koyun" dedi
Medvedev, kendisinin Arktik Forumu'ndan Moskova'ya geldiğini kaydederek, Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov'un toplantıya gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Medvedev, "Toplantıya geç kalamazsınız. Biz sizi bekliyorduk. Ben de dün Moskova'ya çok geç saatlerde döndüm. Ama gereken zamanda yerimdeyim. Siz beklettiniz. Çok fena. Alarm saatini evinizin her köşesine koyun" ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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