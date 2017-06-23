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Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Bu Halde Bulundu
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gece dereye atladı, sabah tesadüfen bu halde bulundu

GECE DEREYE ATLADI, SABAH TESADÜFEN BU HALDE BULUNDU

Bursa'da dereye atlayan genci kurtarmak için paçaları sıvayan polis, itfaiye ve 112 ekipleri seferber oldular.

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:50
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Bursa'da dün gece Eski Doğu Garajı yanından Gökdere'ye atlayan genci, polis, itfaiye ve 112 ekipleri Sabah saatlerinde tesadüfen kurtardı. Dere yatağında yatan genci sabah gören temizlik işçilerinin ihbarıyla tüm ekipler seferber oldu.  



Olay, merkez Anadolu Mahallesi Zafer Bulvarı Gökdere'de meydana geldi. İddiaya göre, 33  yaşındaki Vedat Ç, dün akşam ailesi ile tartıştıktan sonra evinden ayrıldı. Dere kenarına giden Vedat Ç. parktan kendini dereye attı. Geceyi baygın halde derede geçiren Vedat Ç.'yi sabah temizlik görevlileri fark etti. Daha sonra durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler Vedat Ç'yi kurtarmak için paçaları sıvayarak dereye girdi. Vedat Ç, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sedyeye bağlanarak merdivenle dereden çıkarıldı.



 



kaynak:milliyet








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