GECE OTURUMUNDAN PROTOKOL KONUŞMALARI ÇIKARILDI, CHP KARAR DEĞİŞTİRDİ
TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak. CHP, programdaki değişikliğin ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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