Fenerbahçe, Sosa İçin Milan İle Anlaştı
Polis, Pkk Yandaşlarına Göz Açtırmıyor
Merkez Bankası Hakkında Flaş İddia!
Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranında Büyük Artış!
Gece Uyanmanızın Nedeni Bunlar Olabilir
Cinsel İstismarla Suçlanan Kocasını Böyle Savundu!
Abd'den Diplomatlarımıza Ajanlık Teklifi Arttı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İntihar
Şanlıurfa Siverek'te Kesilmiş 4 Eşek Kafası Bulundu
Demirtaş İçin 142, Yüksekdağ İçin 83 Yıl Hapis İstemi
İzmir'de Cinayet: 4 Ölü!
'o Tweeti Şoförüm Attı' Dedi, Serbest Bırakıldı
Denizli'de 31 Polis Fetö'den Gözaltında
Kıbrıs Müzakereleri Yarın İsviçre'de Devam Edecek
Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Milyonlarca Emekli İçin Tarihi Karar!
Aziz Yıldırım'a Pfdk'dan 45 Gün Ceza!
Trump, Kızı Ivanka'yı Başkasıyla Karıştırdı!
Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Gönderme!
Siyah Beyaz Ve Renkli Filmlerin Adresi

gece uyanmanızın nedeni bunlar olabilir

GECE UYANMANIZIN NEDENİ BUNLAR OLABİLİR

Uzmanlar gece sık sık uyanma gibi uykusuzluk sorunlarının kafeinden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 17:02
Puan Ver : Gece Uyanmanızın Nedeni Bunlar Olabilir(9/10)7


Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, 'Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder. Günlük düzenli kullanımlarda uyku problemlerine yol açar. Günlük 200 miligramdan fazlası zararlıdır.' ifadelerini kullandı.Uykusuzluk sorunu ve çözümlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Kitapçıoğlu, insomnia adı verilen uykusuzluk sorununun, uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorluk çekmekle görülen bir uyku bozukluğu olarak tanımlanabileceğini bildirdi.



Herkesin uykusuzluk problemi yaşayabileceğine işaret eden Kitapçıoğlu, yetişkinler, kadınlar, stres altındaki insanlar, medikal/mental sağlık problemi olan kişilerin bu durumla daha sık karşılaştığını dile getirdi. Kitapçıoğlu, şunları kaydetti:



'Gece boyunca uyanıyor ve tekrar uyuyamıyor musunuz? Yatağa uzanıyor ve gece boyunca yatakta dönüyor musunuz? Uyuyamayacağınız korkusuyla gece yatağa gitmekten korkuyor musunuz? Eğer bu sorulara evet yanıtı veriyorsanız uykusuzluk problemine sahip olabilirsiniz.



Uykusuzluğun sebeplerinden ilki uyku engelleyici apne olabilir. Belirtileri yüksek sesli horlama, gündüz uyku hali ve sabahları baş ağrısı Uyku engelleyici apnenin, sıklıkla görülen bir uyku bozukluğu olduğunu ifade eden Kitapçıoğlu, uyku apnesine sahip kişilerin havayollarının bir kısmının veya tamamının tıkanmış olabileceğini belirtti.



Diğer bir sebep ise huzursuz bacak sendromu. Ayrıca depresyon, ağrı ve bazı medikal problemler de uykusuzluğa neden olabilmektedir.' Hava kanalları oksijenle temas etmediğinde kişilerin sıklıkla uyandığını ama bunu hatırlamadığını kaydeden Kitapçıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:



'Yüksek sesli horlama, gündüz uyku hali, sabahları görülen baş ağrısı sıklıkla görülen belirtiler arasındadır. Huzursuz bacak sendromu ise daha çok bacaklarda hareketle hafifleyen uyuşma ve rahatsızlık şikayetlerinden oluşan bir sendromdur. Dinlenme durumlarında ve sıklıkla akşam/gece vakitlerinde ortaya çıkması bu kişilerde ciddi uyku bozukluklarına neden olabilmektedir.Başka medikal problemler de uykusuzluk problemi yaşanmasına neden olabilmektedir.



Depresyon bunlardan biridir. İnsanlar depresyonda iken sıklıkla uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta problem yaşamaktadır. Depresyon belirtileri ise sıklıkla yapılan işlerden zevk almama ve eğlenmeme şeklinde kendini gösterir. Ayrıca enerjisiz ve bitkin bir hal durumu da vardır.'



Kitapçıoğlu, ağrı durumlarında da uykusuzluk problemine rastlanıldığını bildirdi. Özellikle kanser gibi kronik ağrıları olan hastalıklarda uykusuzluğun sıklıkla kendini gösterdiğini kaydeden Kitapçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Bu durum ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapi ile tedavi edilebilmektedir. Medikal tedavi yönteminde reçeteli veya reçetesiz ilaçlar kullanılabilmektedir. Modern uyku ilaçları güvenli ve uykusuzluk tedavisinde etkilidir. Bilişsel davranışçı terapi yönteminde ise stres önleyici ve azaltıcı programlar ile terapi programı düzenlenebilmektedir. Sıklıkla ilaç ve bilişsel davranışçı terapi kombine tedavi şeklinde uygulanmaktadır.



Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder. Günlük düzenli kullanımlarda uyku problemlerine yol açar. Günlük 200 miligramdan fazlası zararlıdır. İkinci olarak yatağa girmeden yarım saat önce tüm elektronik aletleri kapatmaya özen gösterin. Son olarak odanızı karanlık tutun ve oda sıcaklığını ayarlayın. Gerekirse göz maskesi de kullanabilirsiniz.'



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: Gece  Uyanmanızın  Nedeni  Bunlar  Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER