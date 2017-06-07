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gece uykudan uyandıran ağrıya omega 3 çözümü!

GECE UYKUDAN UYANDIRAN AĞRIYA OMEGA 3 ÇÖZÜMÜ!

Karpal tünel sendromunun (KTS) omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdalarla önlenebileceği açıklandı

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:15
Puan Ver : Gece Uykudan Uyandıran Ağrıya Omega 3 Çözümü!(7/10)9


Uzmanlar, geceleri hastayı uykudan uyandıran karpal tünel sendromunun (KTS) omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdalarla önlenebileceğini söyledi.



AĞRI VE UYUŞUKLUK HİSSİ GECELERİ ARTAR



KTS, kol sinirinin el bileğinde adını aldığı karpal tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasına dendiğini belirten uzmanlar, sinir sıkışmaları içinde en sık görülen rahatsızlık olduğunu söyledi. KTS, daha çok kadınlarda ve 40-60 yaş arasında sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, fakat ellerini aktif kullananlarda daha erken yaşlarda da görülebileceğine dikkat çekti. Başlangıç döneminde el bileğinde, başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında uyuşma, karıncalanma ve ağrı görüldüğünü ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak düzeyde olabilir ve belirtiler hasta ellerini salladığında, bileğini hareket ettirdiğinde azalır. Bu yüzden hastaların ağrı ve uyuşuklukla geceleri uyanıp ellerini sallaması hastalığın karakteristik bir işaretidir. İlerlemiş vakalarda baş parmak tabanı etrafındaki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çıkar. Hastalar ellerindeki eşyaları düşürdüklerini bazen de his kaybından parmaklarını yaktıklarını veya kestiklerini fark etmediklerini ifade ederler" dedi.



 



kaynak:habertürk








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