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Gece yarısı harekete geçtiler, sabaha karşı teröristleri yok ettiler

GECE YARISI HAREKETE GEÇTİLER, SABAHA KARŞI TERÖRİSTLERİ YOK ETTİLER

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1 terörist de yakalandı. Öldürülen teröristler arasında gri listedeki Şahabettin Naşa da bulunuyor.

Tarih : 03 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Gece Yarısı Harekete Geçtiler, Sabaha Karşı Teröristleri Yok Ettiler(8/10)4

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere PKK'lı 5 erkek terörist ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 uzun namlulu silah ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

4'Ü ÖLÜ 5 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyünde 2 Aralık günü saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda 1'i sağ 4'ü ölü toplam 5 erkek teröristin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, teröristlere ait olduğu belirtilen 2 M-16 otomatik tüfek ile 3 Kalaşnikof, 1 dizüstü bilgisayar ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

TSK AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere PKK'lı 5 erkek teröristin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bingöl Karlıova'da, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada biri arananlar gri listede (Soreş' (K) Şahabettin Naşa -sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı) olan 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir terörist sağ olarak, bir adet M-16 piyade tüfeği, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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