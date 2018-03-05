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Gece yarısı Sergen bombası! Takımın başına geçti

GECE YARISI SERGEN BOMBASI! TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Dün Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Atiker Konyaspor, gece yarısı Sergen Yalçın'la el sıkıştı.

Tarih : 05 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Gece Yarısı Sergen Bombası! Takımın Başına Geçti(8/10)4

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı. Akşam saatlerinde Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Konya ekibinin, Sergen Yalçın ile prensipte anlaştığı belirtildi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her konuda anlaştıkları Sergen Yalçın'ın imza için Konya'ya geleceğini söyledi.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞTILAR

Baydar, "Yönetim Kurulumuz Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız. Hocamız inşallah salı günü takımın başında olacaktır." diye konuştu.

Öte yandan kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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