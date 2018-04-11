GECE YARISINA KADAR DEPOLARI DOLDURUN ZAM GELDİ!
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,50 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,49 liraya yükselecek.
EN SON 23 MART'TA 17 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litresine en son 23 Mart'ta 17 kuruş zam yapılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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