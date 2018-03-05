GEÇEN SENEKİ SKANDALI YAŞAMAMAK İÇİN YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU
Geçen sene yanlış filme "en iyi film" diye anons edilerek tarihi bir skandala imza atılmıştı. En iyi yönetmen seçilen Guillermo del Toro aynı sorun yaşanmasın diye zarfı kendisi kontrol etti.
90. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde ilginç anlar yaşandı. En iyi film Shape of Water seçilirken filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen seçildi. Filmin yönetmeni, Guillermo del Toro geçen seneki gibi bir aksilik yaşanmaması adına ödülün yazılı olduğu kartı kontrol etti.
GEÇEN SENE BÜYÜK BİR SKANDAL YAŞANMIŞTI
Geçen yıl Oscar töreninde sahneye birlikte çıkan Faye Dunaway ve Warren Beatty, ellerinde tuttukları zarftan çıkan kağıda bakarak En İy Film Ödülü'nü La La Land'in kazandığını açıklamıştı. Ancak sonradan Jordan Horowitz, bir yanlışlık olduğunu, ödülün sahibinin Moonlight olduğunu söylemişti. O sırada salonda büyük bir şok yaşanmıştı. Bu yanlış anons da Oscar tarihine büyük bir skandal olarak geçmişti.
Kaynak: haberinburada
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