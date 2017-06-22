

Entertainment Weekly'nin iddiasına göre; Kate Beckinsale ile Matt Rife, Batı Hollywood'daki bir gece kulübüne ayrı ayrı girerken, içeride samimi tavırlarıyla dikkati çekti. İkiliyi görenler, "Flört ettiklerinden eminiz" yorumunda bulundu.







Sabahın ilk ışıklarında gece kulübünden çıkan ünlü çift, bir otomobili siper alarak öpüşmeye başladı. O anda kendilerini takip eden paparazzilere yakalandı.







Beckinsale ile Rife, gecenin sonunda kendilerini mekanın kapısında bekleyen arkadaşlarının yanına gitti.







kaynak:milliyet