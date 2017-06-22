GECENİN KARANLIĞINDA DUDAK DUDAĞA!
ABD'li yönetmen Len Wiseman ile 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 43 yaşındaki aktris Kate Beckinsale, geçtiğimiz akşam 21 yaşındaki meslektaşı Matt Rife ile dudak dudağa görüntülendi.
Entertainment Weekly'nin iddiasına göre; Kate Beckinsale ile Matt Rife, Batı Hollywood'daki bir gece kulübüne ayrı ayrı girerken, içeride samimi tavırlarıyla dikkati çekti. İkiliyi görenler, "Flört ettiklerinden eminiz" yorumunda bulundu.
Sabahın ilk ışıklarında gece kulübünden çıkan ünlü çift, bir otomobili siper alarak öpüşmeye başladı. O anda kendilerini takip eden paparazzilere yakalandı.
Beckinsale ile Rife, gecenin sonunda kendilerini mekanın kapısında bekleyen arkadaşlarının yanına gitti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar