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gecenin karanlığında dudak dudağa!

GECENİN KARANLIĞINDA DUDAK DUDAĞA!

ABD'li yönetmen Len Wiseman ile 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 43 yaşındaki aktris Kate Beckinsale, geçtiğimiz akşam 21 yaşındaki meslektaşı Matt Rife ile dudak dudağa görüntülendi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:53
Puan Ver : Gecenin Karanlığında Dudak Dudağa!(6/10)4


Entertainment Weekly'nin iddiasına göre; Kate Beckinsale ile Matt Rife, Batı Hollywood'daki bir gece kulübüne ayrı ayrı girerken, içeride samimi tavırlarıyla dikkati çekti. İkiliyi görenler, "Flört ettiklerinden eminiz" yorumunda bulundu.



Sabahın ilk ışıklarında gece kulübünden çıkan ünlü çift, bir otomobili siper alarak öpüşmeye başladı. O anda kendilerini takip eden paparazzilere yakalandı.



Beckinsale ile Rife, gecenin sonunda kendilerini mekanın kapısında bekleyen arkadaşlarının yanına gitti.



 



kaynak:milliyet








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