Fransa Liginin 19. haftasında Paris Saint-Germain, Caen'i ağırladı. Mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona ererken Cavani'nin attığı gol büyük beğeni topladı.

21. dakikada gerçekleşen atakta 180 milyon euroluk transfer Mbappe, sağ kanatta aldığı topla 3 rakibini geçti ve ceza sahası içinde bekleyen Uruguaylı golcüye pasını gönderdi. Cavani de topu ayak içiyle ağlarla buluşturdu.

SANTINI'NİN GOLÜ YETMEDİ

PSG'nin diğer golleri Mbappe ve Yuri'den gelirken Caen'in Santini'nin ayağından bulduğu gol, puan almalarına yetmedi.

PSG bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, Caen 24 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada