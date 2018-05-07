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Geceye damga vuran olay! Gomis sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı

GECEYE DAMGA VURAN OLAY! GOMİS SAHANIN ORTASINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Akhisarspor maçının son anlarında penaltı kaçıran Galatasaray'ın yıldızı Gomis, bitiş düdüğünün ardından sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Geceye Damga Vuran Olay! Gomis Sahanın Ortasında Hüngür Hüngür Ağladı(10/10)6

Galatasaray, Akhisarspor deplasmanını 3 puanla geçti ama akıllarda Gomis kaldı...

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Bafetimbi Gomis maç sonrasında kaçırdığı penaltı nedeniyle bir anda kendini yere bıraktı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, yıldız futbolcuya destek vermek için yanına gelip oyuncuyu yerden kaldırdı. Büyük hayalkırıklığı yaşayan Gomis, takım arkadaşlarının telkinleriyle birlikte gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

Bu sezon Konyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında penaltı kaçıran Gomis, Süper Lig'de kullandığı son üç penaltıyı da gole çevirememiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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