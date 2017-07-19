İstihdam tarihi rekora ulaşırken, hükümetten üç müjdeli haber daha geldi. Yaklaşık bir milyon kişinin istihdam edildiği toplum yararına işlerde çalışanlara kalıcı iş kapısı açılıyor. Genç istihdamı için üç yıllık teşvik verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, üç yıla varan bir teşvik üzerinde çalışıldığını, bu yolla kalıcı bir istihdam oluşturmanın hedeflendiğini anlattı.

"GENÇLERİN İSTİHDAMI İÇİN ÖZEL PROGRAMLAR HAZIRLAYACAĞIZ"

"Engelsiz Köy" projeleri için yasal hazırlıkları yaptıklarını belirten Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı ekiplerinin de projeyi incelediğini söyledi. Müezzinoğlu, "Engelli istihdamı büyükşehir belediyesi, işyerleri, valilik bir dernek aracılığıyla koordine ediyor. İstihdam edilen engelliler üretim yapıyor. Üretimleri pazarlanıyor. Farklı illerden buna benzer birçok proje teklifleri geliyor. Şu anda engelli istihdamıyla ilgili yasal düzenlememiz bu şekildeki bakış açılarını çok desteklemiyor. Cumhurbaşkanlığı ekipleri de o projeyi incelemiş. Esas yasal düzenlememiz o ve benzer bakışlara zemin hazırlayacak, vizyonu olan bir düzenleme olacak" dedi.

Son bir yılda 1 milyon 151 bin gencin işgücüne katıldığını hatırlatan Müezzinoğlu, bu kitleye yönelik özel programlar geliştirmek istediklerini söyledi. Müezzinoğlu, bunlardan en önemlisinin mezun gençlerin becerilerinin mesleki eğitim yoluyla iş piyasasına uyumlulaştırılması olduğunu anlattı.

FİRMALARA ÖDEME İMKÂNI

Bakan Müezzinoğlu, engellilerin çalışması ve engelli çalıştırma yükümlülüğüne yönelik yeni arayışlar içinde olduklarını kaydetti. Hayata geçen yeni yöntemin, engellilerin sosyal ortamı ve ulaşım imkânlarının da gözetilmesiyle, yaşadıkları yakın yerlerde, pastane, bakkal, market vb. işyerlerinde teşvikli çalıştırmaya yönelik olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, bu kapsamda yaklaşık 50 bin dolayında engelli işgücü olduğunu belirtti. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada