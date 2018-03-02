Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

'GELDİĞİMDEN BERİ BİR ŞEY DİKKATİMİ ÇEKTİ' DEYİP MALİ'YE MÜJDEYİ VERDİ


'Geldiğimden beri bir şey dikkatimi çekti' deyip Mali'ye müjdeyi verdi
Tarih : 02 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : 'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malili mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Erdoğan, "Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ile oldukça faydalı istişare yaptık. Barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz, iyi biliriz.

"MEHMETÇİK VE ÖSO OLMAK ÜZERE 120 ŞEHİDİMİZ VAR"

Mali'nin toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Terör ile mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dini, dili, kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ve etnik kimlik ile özdeş hale getiriyorsa o terörün ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batının terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak üzere 120 şehidimiz var.

"2 BİN 348 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Yaklaşık son aldığım haberler de 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik. Tüm teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor.

Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekir. Sayın cumhurbaşkanı ile ele aldığımız bir diğer konu askeri alanda iş birliğimiz olmuştur.

"GELDİĞİMDEN BERİ BİR ŞEY DİKKATİMİ ÇOK ÇEKTİ..."

Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kendisiyle de konuştum bizde yok dediler. Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız diye söyledim. Ben bunu İstanbul'da gördüm çok beğendim dediler. Biz Türkiye'deki firmalar ile konuşarak irtibatı kurduk. Burada böyle bir projeye girecekler.

Toplu taşım sistemi özellikle Mali'yi çok çok rahatlatacak. Bu arada şahsıma devler nişanı taktim etmeleri de beni çok onurlandırdı. Bunu milletim adına ben de kabul ediyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Geldiğimden  Beri  Bir  Şey  Dikkatimi  Çekti    Deyip  Mali  Ye  
Müjdeyi  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER