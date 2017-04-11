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geleceğe dönüş'ün otomobili delorean dmc-12, autoshow'a geliyor

GELECEĞE DÖNÜŞ'ÜN OTOMOBİLİ DELOREAN DMC-12, AUTOSHOW'A GELİYOR

80'lerin efsane otomobili DeLorean DMC-12, Generali ile Autoshow'a geliyor.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:06
Puan Ver : Geleceğe Dönüş'ün Otomobili Delorean Dmc-12, Autoshow'a Geliyor(9/10)7


Generali Sigorta, 2015 yılından bu yana hizmet ve sigorta sponsorluğunu üstlendiği, otomobil tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği İstanbul Autoshow 2017'ye damgasını vuracak büyük bir sürprize daha imza atmaya hazırlanıyor.



21 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017'de, ziyaretçileri geçmişe götürerek keyifli anlar yaşatmak isteyen Generali, 80'lerin kült filmi Geleceğe Dönüş'ün başkahramanı DeLorean DMC-12 ile araba meraklılarını buluşturuyor.



 



kaynak:ahaber








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