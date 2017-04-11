

Generali Sigorta, 2015 yılından bu yana hizmet ve sigorta sponsorluğunu üstlendiği, otomobil tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği İstanbul Autoshow 2017'ye damgasını vuracak büyük bir sürprize daha imza atmaya hazırlanıyor.



21 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017'de, ziyaretçileri geçmişe götürerek keyifli anlar yaşatmak isteyen Generali, 80'lerin kült filmi Geleceğe Dönüş'ün başkahramanı DeLorean DMC-12 ile araba meraklılarını buluşturuyor.







kaynak:ahaber