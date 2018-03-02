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Gelen 8 şehit haberi sonrası yapılması gerekeni yaptı

GELEN 8 ŞEHİT HABERİ SONRASI YAPILMASI GEREKENİ YAPTI

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programlarından Beyaz Show, Zeytin Dalı Operasyonu'ndan gelen şehit haberleri üzerine bu akşam yayınlanmayacak.

Tarih : 02 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Gelen 8 Şehit Haberi Sonrası Yapılması Gerekeni Yaptı(7/10)3

Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show'un bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazıt Öztürk "Çok üzgünüz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin" dedi.

YENİ BÖLÜM HAFTAYA

Beyaz Show yeni bölümü ile 09 Mart Cuma akşamı Kanal D'de.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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