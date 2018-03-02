GELEN 8 ŞEHİT HABERİ SONRASI YAPILMASI GEREKENİ YAPTI
Kanal D'nin ilgiyle izlenen programlarından Beyaz Show, Zeytin Dalı Operasyonu'ndan gelen şehit haberleri üzerine bu akşam yayınlanmayacak.
Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show'un bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.
BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazıt Öztürk "Çok üzgünüz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin" dedi.
YENİ BÖLÜM HAFTAYA
Beyaz Show yeni bölümü ile 09 Mart Cuma akşamı Kanal D'de.
Kaynak: haberinburada
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