Alper Potuk, ayrıldığı sevgilisi Tuvana Türkay'ın kendisini bir erkek ve iki kadınla partide yakalayıp terk etmesiyle gündeme gelen Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşındı.

Ünlü futbolcu Alper Potuk eski sevgilisi Tuvana Türkay'ın kendisini bastığı evinden taşındı. İddialara göre, Potuk'un hareketli yaşantısından komşuları rahatsız oldu. Alper Potuk emlakçısının kendisine daha rahat edebileceği bir ev bulması üzerine taşındı.

KOMŞULARI RAHATSIZ OLDU

Fenerbahçeli Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın kendisini bir erkek ve iki kadınla partide yakalayıp terk etmesiyle gündeme gelen Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşındı. İddialara göre, yıldız futbolcunun hareketli yaşantısı ve verdiği partilerden komşuları rahatsız oldu.

SUADİYE'DE APARTMAN DAİRESİ

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, şikâyetlerin artması üzerine Potuk, emlakçısına daha rahat edebileceği bir ev bulması talimatını verdi. Emlakçının Suadiye'de uygun bir apartman dairesi bulması üzerine ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde apar topar yeni evine taşındı.

Alper Potuk, aracında güzellerle böyle görüntülenmişti;

Kaynak: haberinburada