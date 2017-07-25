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Geleneksel Doğum Günü Kutlamasında Cayır Cayır Yanarak Ölüyordu!

GELENEKSEL DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA CAYIR CAYIR YANARAK ÖLÜYORDU!

Danimarka'da geleneksel olarak arkadaşlarının doğum gününü kutlayan gençler, arkadaşlarının kafasından baharat döktü. Baharatların alev almasıyla genç adam, cayır cayır yanarak ölmekten son anda kurtuldu.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : Geleneksel Doğum Günü Kutlamasında Cayır Cayır Yanarak Ölüyordu!(6/10)2

Danimarka'da 16. yüzyıldan kalan bir geleneğe göre 25. yaşında bekar olarak yetişen erkeklerin doğum günleri, arkadaşlarının üzerlerine çeşitli baharat ve su dökerek kutlanıyor. Bu geleneğe göre doğum gününü kutlayan Danimarkalı genç, üzerine dökülen tarcının düşük ısıda alev alması sonucunda cayır cayır yanmaya başladı. Yanan genci arkadaşları son anda kurtardı.

ELLERİ BAĞLANDI VE AĞZINA OKSİJEN MASKESİ TAKILDI

Danimarka'da yayınlanan bir videoda 25'inci yaşına bekar olarak giren gencin arkadaşları tarafından elleri bağlandı ve ağzına oksijen maskesi takıldı. Daha sonra gencin arkadaşları ellerinde bulunan değişik türdeki baharatları gencin üzerine dökmeye başladılar.

SON ANDA YANARAK ÖLMEKTEN KURTULDU

Tarçın düşük ısıda alev aldığı için gencin etrafında bulunan toz bulutu saniyeler içinde alev topuna dönüştü. Gencin arkadaşları korku içinde kendisini yere yatırıp üzerie su dökerek ateşi söndürdüler.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Alev aldıktan sonra hemen müdahale edilen gencin vücudunda küçük yanıklar oluştu.

TARÇIN DÜŞÜK ISILARDA ALEV ALABİLİYOR

Tarçın düşük ısılarda alev alabilen sinamik aldehit ve ogenol kimyasalları içeriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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