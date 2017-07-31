GELİN ADAYI NAZ'I ÜZECEK KARE! AĞAOĞLU'NUN KARDEŞİ 5 GÜZELLE YAKALANDI
Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu, yine teknede güzellerle eğlenirken görüntülendi. Daha önce de izdivaç programının gelin adaylarından Naz ile aynı teknede görüntülenmişti.
Star TV ekranlarında Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında gelin adayı olan Naz Mila, Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile görüntülenmişti. Hüseyin Ağaoğlu bu sefer de Boğaz turunu pek çok güzelle yaparken görüntülendi. Bu kareler "Naz'ı çok üzecek" olarak yorumlandı.
TEKNEDE PEK ÇOK KADIN VARDI
Hüseyin Ağaoğlu, psikolog Senem Kaan'la objektiflere takıldı. Oldukça kalabalık bir kadın grubuyla görüntülenen Hüseyin Ağaoğlu'nun rahat tavırları dikkat çekti. Objektiflere el sallayan Ağaoğlu kaptana, "Gezdir bizi" diyerek gözlerden uzaklaştı.
İşte Hüseyin Ağaoğlu'nun yakalandığı güzeller:
Daha önce de gelin adayı Naz ile yakalanmıştı:
Kaynak: haberinburada
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