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Gelin Adayı Naz'ın, Ağaoğlu'nun Kardeşiyle Teknedeki Görüntüleri Zuhal Topal'ı Kızdırdı
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Gelin Adayı Naz'ın, Ağaoğlu'nun Kardeşiyle Teknedeki Görüntüleri Zuhal Topal'ı Kızdırdı

GELİN ADAYI NAZ'IN, AĞAOĞLU'NUN KARDEŞİYLE TEKNEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ZUHAL TOPAL'I KIZDIRDI

Skandalların eksik olmadığı izdivaç programında eş arayan Naz'ın Ali Ağaoğlu'nun kardeşiyle teknede görüntülenmesi, eleştiri oklarının hedefindeki Zuhal Topal'ı bir hayli sinirlendirdi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Gelin Adayı Naz'ın, Ağaoğlu'nun Kardeşiyle Teknedeki Görüntüleri Zuhal Topal'ı Kızdırdı(9/10)5

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile teknede görüntülenen gelin adayı Naz Mila'nın görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu görüntülere çok sinirlenen evlendirme programı sunucusu Zuhal Topal, yeni sezonda programın devam etmesi durumunda Naz'ı kesinlikle istemiyor.

SON DAMLA BARDAĞI TAŞIRDI

Daha önce ismi dayak olayı başta olmak üzere birçok skandala karışan ve her seferinde Zuhal Topal tarafından affedilen gelin adayı Naz'ın kendisinden 36 yaş büyük Ali Ağaoğlu'nun kardeşi kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

ZUHAL TOPAL TELEFONA SARILDI

Haberleri basında okuduktan sonra kanal yönetimini arayan Topal, programa devam etmeleri halinde Naz'ı yeni sezonda kesinlikle istemediğini iletti.

Naz'ın Ağa'nın teknesinden paylaştığı görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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