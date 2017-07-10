Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile teknede görüntülenen gelin adayı Naz Mila'nın görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu görüntülere çok sinirlenen evlendirme programı sunucusu Zuhal Topal, yeni sezonda programın devam etmesi durumunda Naz'ı kesinlikle istemiyor.

SON DAMLA BARDAĞI TAŞIRDI

Daha önce ismi dayak olayı başta olmak üzere birçok skandala karışan ve her seferinde Zuhal Topal tarafından affedilen gelin adayı Naz'ın kendisinden 36 yaş büyük Ali Ağaoğlu'nun kardeşi kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

ZUHAL TOPAL TELEFONA SARILDI

Haberleri basında okuduktan sonra kanal yönetimini arayan Topal, programa devam etmeleri halinde Naz'ı yeni sezonda kesinlikle istemediğini iletti.

Naz'ın Ağa'nın teknesinden paylaştığı görüntüler;

Kaynak: haberinburada