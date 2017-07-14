Gelin Adayı Solmaz'ın Oynayacağı Dizinin Adresi Acun Ilıcalı'nın Kanalı Oldu
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Gelin Adayı Solmaz'ın Oynayacağı Dizinin Adresi Acun Ilıcalı'nın Kanalı Oldu

GELİN ADAYI SOLMAZ'IN OYNAYACAĞI DİZİNİN ADRESİ ACUN ILICALI'NIN KANALI OLDU

Gelin adayı Solmaz ile damat adayı Kaan'ın bir dizide oynayacağı konuşuluyordu. İkilinin dizisi Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yer alacak. Dizide Emrah'ın oğlu da olacak.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 10:30
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Show TV ekranlarının 'Evleneceksen Gel' adlı izdivaç programında eş aramaya gelen Solmaz Ciros adlı gelin adayı, kendisine talip olan Kaan Güvenilir ile dizide oynayacağı söylenmişti. Dizinin TV8'de yayınlanacağı belli oldu. Emrah'ın oğlu Tayfun da projede yer alacak.

AŞK-I ROMAN HAFTAİÇİ HERGÜN TV8'DE

Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in başrollerini paylaştığı ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk-ı Roman' Ağustos ayından itibaren haftaiçi her gün TV8'de ekranlara gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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