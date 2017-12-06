GELİNLE DAMADA DÜĞÜN GÜNÜ BÜYÜK JEST
Adana'da gelin arabasının camını taşla kırıp, 15 bin lira değerinde altın çalan Cevahir K.'yi aksesuarlı otomobil ele verdi.
Adana'da gelin arabasının camını taşla kırıp, 15 bin lira değerinde altın çalan Cevahir K.'yi (18) aksesuarlı otomobil ele verdi.
GELİN ARABASININ ÖNÜNE PARK ETTİ
Olay, merkez Çukurova ilçesindeki Doğal Park'ta meydana geldi. Gürkan Öğe (30) ile Melike Öğe (22) çifti, düğün öncesi parka gelerek fotoğraf çektirmek istedi. İçinde 15 bin lira değerindeki 5 bilezik, 2 çeyrek altın, 1 künye, 1 küpe olan çantayı da araçlarının arka koltuğunun üzerine bıraktı. Bu sırada Cevahir K. kendi kullandığı otomobilini, gelin arabasının önüne park etti.
TAŞLA CAMI KIRDI
Zanlı, bir süre otomobilin içinde oturarak çevredekilerin uzaklaşmasını bekledi. Daha sonra Cevahir K. elindeki taşla gelin arabasının camını kırıp, arka koltukta bulunan altın dolu çantayı alıp kaçtı. Olay anı ise parkın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Soygundan 3 dakika sonra fotoğraf çekiminden dönen çift, araçlarının soyulduğunu görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Altınlarının çalındığını gören gelin ise gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine damat Gürkan Öğe, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, zanlının gri bir otomobil ile geldiğini aracın çelik jantlı, bagajında balık sırtı tabir edilen aksesuar olduğu, otomobilin arka sol stop lambasının diğerine göre daha güçlü yandığı tespit etti. Aracın plakası tespit eden ekipler, zanlının adresine ulaştı. Eve giden polisler, Cevahir K.'yi yakaladı. Zanlının, ayrıca sosyal medya hesabına bateri çalarken çektirdiği fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.
Suçlamaları kabul etmeyen Cevahir K. tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar