

Sanat, Moda ve tasarım alanında uluslararası üne sahip Milano'nun atmosferini ve zamanın yükselen trendlerini bütün kadınlar için ulaşılabilir hale getiren KIKO Milano, geniş ürün yelpazesi ile yılın düğünlerine eşlik ediyor. KIKO Milano uzmanları bu sezon doğallığın ve sadeliğin öne çıkacağının altını çiziyor.







Gelinlikleri tamamlayan bronzluk







2017 gelinleri büyüleyici beyaz gelinliklerini bronz tenleri ile taçlandırıyor. Ortaya çıkmış elmacık kemikleri ve boyutlandırılmış bir yüz için KIKO Milano kontür paletleri en büyük yardımcınız oluyor. Özellikle bronz ve kalıcı bir görünüm için toz pudralar yerine krem ürünleri tercih ederek gelin makyajınıza başlayabilirsiniz.



Büyüleyici Gözler!







2017 gelin makyajında en çok dikkat çeken detaylardan biri gözlerde doğal, sade ve uçuk renkler. Koyu gölgeler yerine açık toz pembe, açık kahve ve açık mürdüm tonlarında farlarla 2017'nin en doğal gelini siz olabilirsiniz.







Gözlerini daha belirgin ve dikkat çekici hale getirmek isteyen gelinler, kuyruklu bir göz makyajları için KIKO Milano'nun eyeliner'ları ile denemelere şimdiden başlıyor. Hayatınızın en özel gününde göz makyajınızı tamamlamak için ise takma kirpik ya da KIKO Milano'nun takma kirpik etkisi yaratan maskaralarını unutmayın.







Kaşlara ufak dokunuşlar







KIKO Milano uzmanları, 2017 gelinlerine kaşlarına dokunmamalarını ve doğal şekilde uzamasını sağlamalarını öneriyor. Bu sezon, sadece gelin makyajında değil günlük hayatta da sadece boşlukların doldurulduğu doğal kaşlar öne çıkan trendler arasında yer alıyor. Düğün makyajınız için kaş maskarası ile kaşlarınızı yukarı doğru sabitlemeniz yeterli olacak.







Parlatıcı olmadan asla!



Sıra dudaklara geldiğinde ise KIKO Milano uzmanları, klasikleşmiş olan mat ve nude tonlardaki rujlar yerine doğal tonlardaki parlatıcıları öneriyor.







kaynak:milliyet