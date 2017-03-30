Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?

gelir idaresi başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alıyor

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2 BİN UZMAN YARDIMCISI ALIYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:09
Puan Ver : Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Bin Uzman Yardımcısı Alıyor(10/10)10


Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Gelir İdaresi Başkanlığına 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alıyoruz. Sınav ilanına çıkıyoruz. Sınava, 2015 ve 2016 KPSS sınavlarından gerekli puan alanlar başvurabilecek. Başvurular, 10 Nisan-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınava girecek bütün genç kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Gelir  İdaresi  Başkanlığı  2  Bin  Uzman  Yardımcısı  Alıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER