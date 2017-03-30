GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2 BİN UZMAN YARDIMCISI ALIYOR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Gelir İdaresi Başkanlığına 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alıyoruz. Sınav ilanına çıkıyoruz. Sınava, 2015 ve 2016 KPSS sınavlarından gerekli puan alanlar başvurabilecek. Başvurular, 10 Nisan-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınava girecek bütün genç kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
kaynak:yenişafak
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