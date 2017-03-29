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gelir vergisi beyannamelerinde son 3 gün

GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE SON 3 GÜN

Maliye Bakanlığı: "2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona erecek"

Tarih : 29 Mart 2017, 12:17
Puan Ver : Gelir Vergisi Beyannamelerinde Son 3 Gün(8/10)10


2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona erecek.



Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2016 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderebileceği ifade edildi.



 



kaynak:milliyet








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