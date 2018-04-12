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Geminin Çarptığı Yalı İçin Karar Çıktı: İlk Müdahale Yapılacak, Yalı Yıkılmayacak

GEMİNİN ÇARPTIĞI YALI İÇİN KARAR ÇIKTI: İLK MÜDAHALE YAPILACAK, YALI YIKILMAYACAK

Gemi çarpması sonucunda büyük hasar alan yalı için beklenen izin kararı Anıtlar Kurulu'ndan çıktı. Karara göre, yalıya ilk müdahale yapılarak değerli tarihi eşyalar tahliye edilecek, yalı yıkılmayacak.

Tarih : 12 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Geminin Çarptığı Yalı İçin Karar Çıktı: İlk Müdahale Yapılacak, Yalı Yıkılmayacak(5/10)1

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda 225 metrelik bir kuru yük gemisinin çarpması sonrasında büyük hasar alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı için beklenen izin kararı Anıtlar Kurulu'ndan çıktı. Karar sonrasında yalıya ilk müdahale yapılarak, değerli tarihi eşyalar tahliye edilecek. Karar sonrası yalı sahiplerinin yıkımdan yana olmadığı da belirtildi.

200 YILLIK YALIYA İLK MÜDAHALE YAPILACAK

Yalının sahipleri tarafından yapılan müracaat sonrasında Anıtlar Kurulu yalıya müdahale için gerekli izni verdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyetin ön incelemede bulunduğu 200 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na beklenen izin kararının gelmesiyle birlikte hasar tespit çalışmaları yapılarak ilk müdahale gerçekleştirilecek.

YALI SAHİPLERİ YIKIMDAN YANA DEĞİL

Kaza sonrası denize doğru kayan tarihi yalının her an yıkılabileceği belirtilirken, yalı sahiplerinin ise yıkımdan yana olmayıp yapının aslının korunarak onarılmasını istediği de ifade edildi.

TARİHİ EŞYALAR TAHLİYE EDİLECEK

İzin kararı ile yalının içerisinde yer alan kıymetli eşyaların tahliyesine de başlanacak. Kazanın hemen ardından yalıda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek Kayışdağı'nda yer alan bir depoya götürülmüştü.

50 MİLYON DOLARLIK HACİZ

Kazanın ardından hukuki süreç de başlatıldı. Yalıdaki hasara karşılık kazaya neden olan gemi için 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı aldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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