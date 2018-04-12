GEMİNİN KAPTANI İLK KEZ KONUŞTU: DEMİR ATSAYDIM ÖLÜMLÜ KAZA OLURDU
Boğaz'da Hekimbaşı Yalısı'na çarpıp yapının yıkılmasına sebep olan geminin Filipinli kaptanı, olay anını anlattı: Geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtim, böylece ölümlü kazanın önüne geçtim.
İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ifadesinde kazayı anlattı.
YALIYA ÇARPAN GEMİDEKİ KAPTAN VE MÜRETTEBAT İFADE VERDİ
İstanbul Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne geldi. 4 kişi burada ifade verdi.Filipinli kaptan Edgardo Deseo
KAPTAN KAZAYI ANLATTI: YALIYA ÇARPMASAYDIM HASAR DAHA BÜYÜK OLACAKTI.
Filipinli kaptan Edgardo Deseo mahkemede kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Deseo'nun "Bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıydı. Dolayısıyla geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi. Daha geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtik. O esnadaki amacım 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Böylece amacım zararı en aza indirmekti . Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım" dediği öğrenildi.Kaza sonrası Hekimbaşı Yalısı bu hale gelmişti
Kaynak: haberinburada
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