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Geminin yıktığı tarihi yalı onarılmayı bekliyor! İşte yalının son hali

GEMİNİN YIKTIĞI TARİHİ YALI ONARILMAYI BEKLİYOR! İŞTE YALININ SON HALİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki eşyalar tamamen tahliye edildi, tarihi yalı onarılmayı bekliyor.

Tarih : 25 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Geminin Yıktığı Tarihi Yalı Onarılmayı Bekliyor! İşte Yalının Son Hali(8/10)4

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 'Vitaspirit' adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki eşyalar tamamen tahliye edildi, tarihi yalı onarılmayı bekliyor.

SON DURUMU DENİZDEN FOTOĞRAFLANDI

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 'Vitaspirit' adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının son hali denizden görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli kuru yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Geminin çarpmasıyla hasar gören yalının son durumu denizden fotoğraflandı. Denizden çekilen fotoğraflarda yalının ağır hasar aldığı dikkat çekerken, içerideki eşyaların da tamamının tahliye edildiği görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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