GEMLİK'TE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Geçtiğimiz hafta Ege'yi sallayan 6,6'lık depremin aardından bugün de Marmara sallandı.
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde, saat 18.21'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Gemlik Körfezi merkezli deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Gemlik ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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