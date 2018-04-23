GENÇ ANNE, ''ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN'' NOTU BIRAKIP POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ
Sivas'ta yaşayan genç anne, ''Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok.'' yazılı not bıraktıktan sonra pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Sivas Esentepe Mahallesi, 37'nci Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana gelen olayda eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Ç., arkadaşı Savaş K.'yi arayarak intihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Savaş K., Ayşe Ç.'yi kanlar içinde bularak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
TÜFEKLE KENDİNİ VURDU
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede pompalı tüfekle kendini vuran Ayşe Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN"
Evde ise 'Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok' yazılı not bulundu. Ayşe Ç.'nin, 3 yıl önce de da ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Ayşe Ç'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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