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Genç Anne, ''Çocuklarıma İyi Bakın'' Notu Bırakıp Pompalı Tüfekle İntihar Etti

GENÇ ANNE, ''ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN'' NOTU BIRAKIP POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Sivas'ta yaşayan genç anne, ''Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok.'' yazılı not bıraktıktan sonra pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Genç Anne, ''çocuklarıma İyi Bakın'' Notu Bırakıp Pompalı Tüfekle İntihar Etti(8/10)4

Sivas Esentepe Mahallesi, 37'nci Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana gelen olayda eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Ç., arkadaşı Savaş K.'yi arayarak intihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Savaş K., Ayşe Ç.'yi kanlar içinde bularak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TÜFEKLE KENDİNİ VURDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede pompalı tüfekle kendini vuran Ayşe Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN"

Evde ise 'Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok' yazılı not bulundu. Ayşe Ç.'nin, 3 yıl önce de da ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Ayşe Ç'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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