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Genç Atınç, yine bıçak altına yattı

GENÇ ATINÇ, YİNE BIÇAK ALTINA YATTI

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan 24 yaşındaki Atınç Nukan, yeniden bıçak altına yattı.

Tarih : 10 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Genç Atınç, Yine Bıçak Altına Yattı(10/10)6

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sol dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Yapılan açıklamada, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği kaydedildi.

Atınç Nukan, Ağustos 2017'de sol diz ön çapraz bağının kopması nedeniyle Almanya'da operasyon geçirmişti. Atınç'ın son kontrollerinde operasyon yapılan dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat edilmesine karar verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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