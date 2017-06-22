Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, 181 genç çiftçinin bitkisel ve hayvansal üretim projesine toplam 5 milyon 430 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.



Müdür Sağlam, programa Osmaniye'de bin 391 adet geçerli başvuru yapıldığını açıklayarak, şu bilgileri verdi:



"Bakanlığımızca ilimize 2017 yılı Kırsal Kalkınma Programı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 5 milyon 430 bin lira bütçeli 181 adet Genç Çiftçi Projesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu 92 büyükbaş, 34 küçükbaş, 12 büyükbaş ahır yapımı, 6 küçükbaş ahır yapımı, 9 arıcılık, 5 kanatlı olmak üzere 158 adet hayvansal üretim ve 9 mantar yetiştiriciliği, 6 örtü altı sebze yetiştiriciliği, 1 süs bitkisi yetiştiriciliği, 3 çilek yetiştiriciliği, 4 kapama meyve bahçesi olmak üzere 23 adet bitkisel üretim projesine hibe desteği verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür."







kaynak:ahaber