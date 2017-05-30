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genç çiftçi projelerinin başvuru değerlendirme sonuçları açıklandı

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 15:13
Puan Ver : Genç Çiftçi Projelerinin Başvuru Değerlendirme Sonuçları Açıklandı(8/10)7


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında 2017 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerinin belirlenmesinin sonlandırıldığını belirten Çelik açıklamasında şunları kaydetti:



"2017 yılı için yapılan başvuruların, illerde kurulan Değerlendirme Komisyonları tarafından yapılan değerlendirilmesi 29 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erdi. 161.529 genç çiftçinin başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda 16 bin 67 adedi hibe almaya hak kazandı. Bugün saat 13:00'ten sonra projeden faydalanacak bu genç çiftçilerin hak ediş listeleri ilan edilecek olup Genç Çiftçi Projeleri uygulama takvimine göre 30 Mayıs-5 Haziran 2017 tarihleri arasında beş iş günü tüm il ve ilçe müdürlüklerinde askıda kalacak. Başvuru yapan genç çiftçiler, il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak veya “https://gencciftci.tarim.gov.tr” adresinden durumlarını öğrenebilecekler. Hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler, 06-13 Haziran tarihleri arasında il ve ilçe müdürlükleri ile yapacakları sözleşmelerden sonra projelerini faaliyete geçirmeye başlayacaklar. 2017 yılı için hibe verilecek 16 bin 67 projenin; 8.375'i büyükbaş hayvancılık (sığır), 165'i manda, 2 bin 860'ı küçükbaş hayvancılık (koyun-keçi), 1.020'si büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesisi ve hayvan alımı, bin 423'ü arıcılık, 513'ü kanatlı yetiştiriciliği tesisi, 50'si ipekböceği yetiştiriciliği tesisi, 359'u bağcılık ve kapama meyve bahçesi tesisi, 411'i mantar üretimi tesisi, 732'si örtü altı tesisi, 67'si fide-fidan süs bitkisi üretimi tesisi ve 92'si de tıbbi aromatik ve coğrafi işaretli ürünler alanlarında uygulanacak.



 



kaynak:milliyet








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