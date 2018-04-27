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Genç futbolcu topuğuyla muhteşem bir gol attı!

GENÇ FUTBOLCU TOPUĞUYLA MUHTEŞEM BİR GOL ATTI!

Avustralya Liginde Newcastle Jets forması giyen genç futbolcu Riley McGree topuğuyla muazzam bir gole imza attı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Genç Futbolcu Topuğuyla Muhteşem Bir Gol Attı!(6/10)2

Avustralya Liginde Newcastle Jets sahasında Melbourne City'yi konuk etti.

Krşılaşmanın 13. dakikasında Nikolai Topor-Stanley'in kendi kalesine attığı golle deplasman ekibi 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip aradığı golü 57. dakikada buldu.

RILEY MCGREE'DEN MUHTEŞEM GOL

Seri paslarla ceza sahasına giren ev sahibi ekipte Ronald Vargas topu Riley McGree ile buluşturmak istedi. Yıldız futbolcu biraz arkasına düşen topa topuğu ile muhteşem vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.

JASON HOFFMAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 75. dakikasında ev sahibi ekip Jason Hoffman ile bir gol daha buldu ve 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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