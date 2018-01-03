GENÇ FUTBOLCUNUN BİLETİNE YILBAŞI PİYANGOSU VURDU
İngiltere'de Preston North End forması giyen Kevin O'Connor'un biletine, 1 milyon euroluk yılbaşı piyangosu vurdu.
İngiltere Championship ekibi Preston North End'de forma giyen Kevin O'Connor'a piyango vurdu!
Ajansspor'un haberine göre; 22 yaşındaki sol bek 1 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazandı! 14 Aralık'ta çekiliş için bilet alan O'Connor'ın, 1 milyon euro isabet eden biletini yerel bir süpermarkette doğrulattığı ve ikramiyesini Dublin'den alacacağı kaydedildi.
Genç oyuncu, İrlanda'nın yeni yıldaki ilk milyoneri oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar