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Genç futbolcunun biletine yılbaşı piyangosu vurdu

GENÇ FUTBOLCUNUN BİLETİNE YILBAŞI PİYANGOSU VURDU

İngiltere'de Preston North End forması giyen Kevin O'Connor'un biletine, 1 milyon euroluk yılbaşı piyangosu vurdu.

Tarih : 03 Ocak 2018, 13:10
Puan Ver : Genç Futbolcunun Biletine Yılbaşı Piyangosu Vurdu(10/10)6

İngiltere Championship ekibi Preston North End'de forma giyen Kevin O'Connor'a piyango vurdu!

Ajansspor'un haberine göre; 22 yaşındaki sol bek 1 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazandı! 14 Aralık'ta çekiliş için bilet alan O'Connor'ın, 1 milyon euro isabet eden biletini yerel bir süpermarkette doğrulattığı ve ikramiyesini Dublin'den alacacağı kaydedildi.

Genç oyuncu, İrlanda'nın yeni yıldaki ilk milyoneri oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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