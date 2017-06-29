

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Bedran Ölker'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kız arkadaşı 31 yaşındaki Neslihan Zengi ve ona yardım ettiği öne sürülen T.T. ile cinayeti bilmesine rağmen güvenlik güçlerine bildirmediği belirlenen G.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zengi ve T.T. tutuklanırken, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, geçen cumartesi günü, Yeni Şakran Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir barda garsonluk yapan Neslihan Zengi, birlikte yaşadığı Bedran Ölker'i, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu 50 yaşındaki T.T. ile birlikte bıçaklayarak öldürdü, cesedi evin banyosuna taşıyarak sakladı. Cinayetten bir gün sonra cesedi taşımak için malzeme alacağını söyleyerek evden ayrıldığı öne sürülen T.T. geri dönmeyince Zengi, bir yakınından yardım istedi. Yardım talebinde bulunduğu kişi korkup durumu jandarmaya bildirince, cinayet ortaya çıktı. Neslihan Zengi jandarma tarafından gözaltına alındı.







Neslihan Zengi'nin sorgusunda cinayeti uzun zamandır planladığını, 2 aydır görüştüğü ve bu konuda yardım istediği T.T.'nin gece eve gelip cinayeti işlediğini, bu sırada sağ elini kestiğini söylediği belirtildi. Cinayetten sonra cesedi duşakabine kaldırdıklarını, evden dışarı taşımak için büyük bir bavul aldıklarını, T.T.'nin parçalamak için kesici alet alacağını söyleyerek evden ayrıldığını, ancak geri dönmediğini anlattığı öğrenildi.







Jandarma, Zengi'nin ifadesi doğrultusunda yaptığı çalışmada T.T.'yi, İzmir'in Buca ilçesinde yakaladı. Evde yapılan incelemede ise kan izlerinin silinerek gizlenmek istendiği anlaşıldı. Cinayetle ilgili ayrıca galerici G.G. de gözaltına alındı. G.G.'nin, öldürülen Bedran Ölker'in otomobilini satmak için Neslihan Zengi ile anlaştığı ayrıca cinayeti bilmesine rağmen güvenlik güçlerine bildirmediği öğrenildi. İşlemlerinin adından adliyeye sevk edilen zanlılardan Neslihan Zengi ve T.T. tutuklandı, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







kaynak:milliyet







