GENÇ KADIN İSYAN ETTİ: EŞİMİN FANTEZİLERİNDEN BIKTIM, BENİ BOŞAYIN
İstanbul'da yaşayan Betül I. isimli kadın, üç yıl önce evlendiği kocasının özel fantezi beklentileri ve cinsel sapkınlıkları olduğu için evlilik hayatlarının çekilmez hale geldiğini ileri sürerek boşanma davası açtı. Betül I. "Üç yıllık evliyiz. Eşimin cinsel sapkınlıkları yüzünden anlaşamıyoruz. Defalarca konuştuk, tartıştık.
Her defasında değişeceğini söylese de yine aynı davranışlarını yapmaya devam etti. Bana cinsel fantezili kıyafetler alıyordu. Akşamları o işten geldiği zaman aldıklarını giymemi istiyordu. Ben karşı çıktığım zaman tartışmaya başlıyorduk. Tatsızlık çıkmasın diye mecburen giymek zorunda kalıyordum. Benim cinsel konuda isteksiz biri olduğumu düşünerek cinsel gücü arttırıcı haplar almamı bile istiyordu" dedi.
UYGUNSUZ FİLMLERİ İZLİYOR
Eşi Sami I.'nın seyretmek için cinsel içerikli uygunsuz CD'leri eve getirdiğini de ileri süren Betül I. "İnternetten yada eve getirdiği uygunsuz cinsel içerikli CD'leri beraber izlememizi istiyordu. Ben istemediğim halde evde huzursuzluk çıkartarak zorla bana seyrettiriyordu. Bu yüzden tartışmalarımız her geçen gün artmaya başladı. Evliliğimiz süresince devamlı cinsellik üzerine ve sapkınlıklarını konuştuğumuz için problemler yaşamaktayız. Eşimin cinsel fantezi istekleri yüzünden devamlı tartışma yaşadığım için huzur kalmamıştır " şeklinde iddialarda bulunarak boşanmak istedi.
"UTANDIĞIM İÇİN KONUŞAMADIM"
Betül I. "İlk duruşmada mahkeme salonunda başka avukatlar ve yabancı kişiler olduğu için utandığımdan dolayı evliliğimiz ile ilgili yaşadığım problemleri ifade edemedim" dedi. Avukat Levent Turgut Karakoç "Çocuk mahkemelerinde olduğu gibi aile mahkemelerinde mutlaka kapalı olması gerekir. Genellikle boşanma davaları açık olduğu için taraflar ekonomik, hastalık, cinsellik, ve karı koca hayatına ait özel sorunlarını herkesin içinde dile getiremiyorlar" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar