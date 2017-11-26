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GENÇ KADIN İSYAN ETTİ: EŞİMİN FANTEZİLERİNDEN BIKTIM, BENİ BOŞAYIN


Genç Kadın İsyan Etti: Eşimin Fantezilerinden Bıktım, Beni Boşayın
Tarih : 26 Kasım 2017, 13:40
Puan Ver : Genç Kadın İsyan Etti: Eşimin Fantezilerinden Bıktım, Beni Boşayın(10/10)6

İstanbul'da yaşayan Betül I. isimli kadın, üç yıl önce evlendiği kocasının özel fantezi beklentileri ve cinsel sapkınlıkları olduğu için evlilik hayatlarının çekilmez hale geldiğini ileri sürerek boşanma davası açtı. Betül I. "Üç yıllık evliyiz. Eşimin cinsel sapkınlıkları yüzünden anlaşamıyoruz. Defalarca konuştuk, tartıştık.

Her defasında değişeceğini söylese de yine aynı davranışlarını yapmaya devam etti. Bana cinsel fantezili kıyafetler alıyordu. Akşamları o işten geldiği zaman aldıklarını giymemi istiyordu. Ben karşı çıktığım zaman tartışmaya başlıyorduk. Tatsızlık çıkmasın diye mecburen giymek zorunda kalıyordum. Benim cinsel konuda isteksiz biri olduğumu düşünerek cinsel gücü arttırıcı haplar almamı bile istiyordu" dedi.

UYGUNSUZ FİLMLERİ İZLİYOR

Eşi Sami I.'nın seyretmek için cinsel içerikli uygunsuz CD'leri eve getirdiğini de ileri süren Betül I. "İnternetten yada eve getirdiği uygunsuz cinsel içerikli CD'leri beraber izlememizi istiyordu. Ben istemediğim halde evde huzursuzluk çıkartarak zorla bana seyrettiriyordu. Bu yüzden tartışmalarımız her geçen gün artmaya başladı. Evliliğimiz süresince devamlı cinsellik üzerine ve sapkınlıklarını konuştuğumuz için problemler yaşamaktayız. Eşimin cinsel fantezi istekleri yüzünden devamlı tartışma yaşadığım için huzur kalmamıştır " şeklinde iddialarda bulunarak boşanmak istedi.

"UTANDIĞIM İÇİN KONUŞAMADIM"

Betül I. "İlk duruşmada mahkeme salonunda başka avukatlar ve yabancı kişiler olduğu için utandığımdan dolayı evliliğimiz ile ilgili yaşadığım problemleri ifade edemedim" dedi. Avukat Levent Turgut Karakoç "Çocuk mahkemelerinde olduğu gibi aile mahkemelerinde mutlaka kapalı olması gerekir. Genellikle boşanma davaları açık olduğu için taraflar ekonomik, hastalık, cinsellik, ve karı koca hayatına ait özel sorunlarını herkesin içinde dile getiremiyorlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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