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Genç kadın otostopla bindiği araçta dehşeti yaşadı

GENÇ KADIN OTOSTOPLA BİNDİĞİ ARAÇTA DEHŞETİ YAŞADI

Adana'da, hareket halindeki otomobilden atlayan genç kadın, yaralandı. Sürücü, kadının alkollü olduğunu, otostop yapınca aracına aldığını söyledi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Genç Kadın Otostopla Bindiği Araçta Dehşeti Yaşadı(5/10)1

Adana'nın Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı girişinde meydana gelen olayd alkollü olan Elif B.(24) otostop yaptığı Murat B.'nin aracına bindi. Genç kadın, "Beni söyleyeceğim adrese götür." dedi. Hareket eden araç sahibi Murat B., bir süre sonra alkolün etkisiyle kendisini rahatsız eden Elif B.'yi indireceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen genç kadın, kendisini otomobilden attı. Yerde sürüklenen Elif B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

VATANDAŞ ÖNCE SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı görenlerin çağırdığı sağlık ekibi, Elif B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Murat B.'nin kadını araçtan attığını sananlar ise genç adama tepki gösterdi. Murat B. ise yaşananları anlatıp, kadının alkollü olduğunu ve tanımadığını söyledi.

GENÇ KADIN, SÜRÜCÜYE TAŞ ATMAYA KALKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ayakta duramayan kadını güçlükle sakinleştirdi. Eline taş alıp, Murat B.'ye saldırmak isteyen kadına çevredekiler tepki gösterdi.

İFADELERİ ALINDI

Polis ekibi, tedavinin ardından genç kadını ve sürücü Murat B.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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