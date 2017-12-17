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Genç Kadını Perondan Raylara İtti, Çıkmak İsteyince Tekme Atıp Gelen Trene Yem Etti

GENÇ KADINI PERONDAN RAYLARA İTTİ, ÇIKMAK İSTEYİNCE TEKME ATIP GELEN TRENE YEM ETTİ

Romanya'daki tren istasyonunda 36 yaşındaki bir kadın, 25 yaşındaki başka bir kadını raylara iterek ölümüne sebep oldu. Cinayetin sebebi henüz belli olmazken, görüntüler kan dondurdu.

Tarih : 17 Aralık 2017, 06:20
Puan Ver : Genç Kadını Perondan Raylara İtti, Çıkmak İsteyince Tekme Atıp Gelen Trene Yem Etti(9/10)5

Romanya'daki olayda, 36 yaşındaki Magdalena Serban isimli kadın, Alina Ciucu adındaki 25 yaşındaki başka bir kadını tren raylarına itti. Ciucu, tren ile platforma arasında ezilerek can verdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri şoke etti.

ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN TEKME ATTI

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki bir tren istasyonundan yaşanan olayın görüntülerinde, 36 yaşındaki kadının tren perona girmek üzereyken Alina Ciucu'yu sırtından iterek raylara düşürdüğü, dışarı çıkmak için hamle yapan kadının eline bir tekme atarak onu ölüme sürüklediği görülüyor.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin video paylaşım sitelerine gönderilmesinden sonra konu ülkenin gündemine oturdu.

PSİKİYATRİK DURUMU İNCELENİYOR

İki kadının da ülkenin Batı kısımındaki Dolj şehrinden olduğu ve Bükreş'te yaşadıkları bildirilirken, polis bunun tesadüf olduğuna inanıyor. Cinayeti soğukkanlılıkla işleyen kadının halen psikiyatrik testlere tabi tutulduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYAYA İLGİNÇ ŞEYLER YAZMIŞ

Magdalena Serban isimli kadının sosyal medyada, kendi kardeşi de dahil olmak üzere bazı insanları cinsel istismar ile suçladığı pek çok tuhaf gönderisinin olduğu tespit edildi. Kadının bazı kişileri sosyal hayatını mahvetmekle suçladığı da görüldü.

BAKAN KUTLADI

Romanya İçişleri Bakanı Carmen Dan, şüpheliyi ölümcül saldırıdan birkaç saat sonra tespit etmeyi ve tutuklamayı başaran polis memurlarını kutladı. Halk ise mağdur kadını koruyacak veya saldırganının kaçmasını engelleyecek hiçbir şey yapmayan şahitleri eleştirdi.

Ölen kadın ise iki senedir erkek arkadaşıyla birlikte Bükreş'te yaşıyordu. Ölen kadının annesinin çok fakir olduğu ve ona bakmakta zorlandığı için komşuları tarafından büyütüldüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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