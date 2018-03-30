Bursa'da arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaraladıkları Dilek Bozal'ı (26) hastaneye bırakıp kaçan, 3 sanık genç kadının ölümüne neden olmuştu. Yakalanıp cinayet suçundan yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan genç kadının sevgilisi Muhammet Ertaş (29) tahliye edildi.

TABANCA ATEŞ ALDI

Geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile Muhammed Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren kiralık otomobille gezmeye çıktı. Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen Ertaş, Kakşa ve Eren, bir ara 'tabanca pazarlığı'na girişti. İddiaya göre, Resul Eren tabancasını boşaltıp Muhammet Ertaş'a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş'ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı.

YARALANDIĞINI FARK ETMEDİLER

Genç kadının yaralandığını fark etmeyen ve silah sesinden korkup bayıldığını sanan şüpheliler, otomobille 1 saat dolaşıp Bozal'ın ayılmasını bekledi. Baygın haldeki Dilek Bozal'ı ayıltmak isteyen şüpheliler, bir kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklattı. Bozal ayılmayınca paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammed Ertaş ile Yasin Kakşa, yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü. Dilek Bozal'ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu öğrenen Ertaş ve Kakşa aynı otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadını hastaneye getiren Muhammed Ertaş ve Yasin Kakşa'nın görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı tahkikat başlattı. Kurulan özel ekip, şehir polis kamerası ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal'ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertaş tutuklanırken, Kakşa, ilk duruşma öncesinde ara kararla, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanıklar Resul Eren, Yasin Kakşa ve Eren'e silahı temin ettiği ileri sürülen Oğuz Ton ile avukatların hazır bulunduğu yargılamanın üçüncü celsesinde hakim önüne çıkan tutuklu sanık Muhammed Ertaş, "Ben yapmadım. Silah pazarlığı vardı, kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya dönerek silahı doldur boşalt yaptı. O sırada ateş aldı silah" dediği sözlerini tekrarlayarak, "Dokuz aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerelerin cevabının beklenmesine, sanık Muhammed Ertaş'ın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alındığından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: haberinburada