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Genç Kız Birlikte Yürüdüğü Arkadaşını Otobüsün Altına İtti, Ölümcül Şaka Anbean Görüntülendi

GENÇ KIZ BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜ ARKADAŞINI OTOBÜSÜN ALTINA İTTİ, ÖLÜMCÜL ŞAKA ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çekya'da kaldırımda yürüyen iki genç kızdan biri, arkadaşını yanlarından gelen otobüsün altına itti, o anlar güvenlik kameraları tarafından yakalandı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Genç Kız Birlikte Yürüdüğü Arkadaşını Otobüsün Altına İtti, Ölümcül Şaka Anbean Görüntülendi(9/10)5

Çekya'nın Czechowice-Dziedzice kentinde, genç kızın birlikte yürüdüğü arkadaşına yaptığı ölümcül şaka güvenlik kameralarına yansıdı.

"ŞAKA YAPTIM" DEDİ

17 yaşındaki kız, arkadaşını yanından geçen otobüse doğru itince diğer kız aracın tekerlekleri altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anda ne yaptığını fark eden genç kızın elini ağzına götürdüğü görüldü. Sorumsuz genç kızın ölümden son anda dönen arkadaşına şaka yaptığını söylese de ceza alabileceği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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