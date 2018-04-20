Çekya'da kaldırımda yürüyen iki genç kızdan biri, arkadaşını yanlarından gelen otobüsün altına itti, o anlar güvenlik kameraları tarafından yakalandı.

Çekya'nın Czechowice-Dziedzice kentinde, genç kızın birlikte yürüdüğü arkadaşına yaptığı ölümcül şaka güvenlik kameralarına yansıdı.

"ŞAKA YAPTIM" DEDİ

17 yaşındaki kız, arkadaşını yanından geçen otobüse doğru itince diğer kız aracın tekerlekleri altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anda ne yaptığını fark eden genç kızın elini ağzına götürdüğü görüldü. Sorumsuz genç kızın ölümden son anda dönen arkadaşına şaka yaptığını söylese de ceza alabileceği açıklandı.

Kaynak: haberinburada