Tayland'da üniversite öğrencisi genç kız, halk otobüsünde arka koltukta oturan yolcunun tacizine maruz kaldı. O anları kaydeden genç kız, seri tacizci olduğu ortaya çıkan sapığı yakalattı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tacize uğrayan üniversite öğrencisi genç kız, seri tacizciyi yakalattı.

ARKA KOLTUKTAN TACİZCİNİN ELİ UZANDI

24 yaşındaki üniversite öğrencisi Panida Chianchana, halk otobüsünde seyahat ettiği sırada arka koltukta oturan kişinin ellerini ön koltuğa uzatıp göğüslerine dokunmaya çalıştığını fark etti.

O ANLARI GÖRÜNTÜLEYİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Genç kız, cep telefonu ile o anları kaydetti. Videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan genç kız, toplu taşıma araçlarında kadınların uğradığı tacizlere dikkat çekmek istediğini söyledi. Videoya yorum yapan birçok kadın da bu şekilde tacize uğradığını söyledi.

SERİ TACİZCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN SAPIK, YAKALANDI

Videonun yayılmasından sonra soruşturma yürüten polis, genç kızı taciz eden kişinin, havaalanı dahil kalabalık yerlere giderek kadınları rahatsız eden seri bir tacizci olduğunu belirledi. Daha sonra tacizci yakalanarak tutuklandı.

Kaynak: haberinburada