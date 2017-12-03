GENÇ KIZ, KENDİSİNİ TACİZ EDEN SAPIĞI GÖRÜNTÜLEYİP YAKALATTI
Tayland'da üniversite öğrencisi genç kız, halk otobüsünde arka koltukta oturan yolcunun tacizine maruz kaldı. O anları kaydeden genç kız, seri tacizci olduğu ortaya çıkan sapığı yakalattı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tacize uğrayan üniversite öğrencisi genç kız, seri tacizciyi yakalattı.
ARKA KOLTUKTAN TACİZCİNİN ELİ UZANDI
24 yaşındaki üniversite öğrencisi Panida Chianchana, halk otobüsünde seyahat ettiği sırada arka koltukta oturan kişinin ellerini ön koltuğa uzatıp göğüslerine dokunmaya çalıştığını fark etti.
O ANLARI GÖRÜNTÜLEYİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Genç kız, cep telefonu ile o anları kaydetti. Videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan genç kız, toplu taşıma araçlarında kadınların uğradığı tacizlere dikkat çekmek istediğini söyledi. Videoya yorum yapan birçok kadın da bu şekilde tacize uğradığını söyledi.
SERİ TACİZCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN SAPIK, YAKALANDI
Videonun yayılmasından sonra soruşturma yürüten polis, genç kızı taciz eden kişinin, havaalanı dahil kalabalık yerlere giderek kadınları rahatsız eden seri bir tacizci olduğunu belirledi. Daha sonra tacizci yakalanarak tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kız, Kendisini Taciz Eden Sapığı Görüntüleyip Yakalattı
- Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı
- Melania Trump'ın Noel Süslemeleri Sosyal Medyayı Korkuttu
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü, Talimatlar Kandil'den Dedi, Pkk'nın Abd'yle Kirli İlişkisini Anlattı
- Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar