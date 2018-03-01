Hindistan'da kendisini taciz eden genç adamı önce döven sonra da yakasından tutup polise teslim eden 21 yaşındaki kadın, ülkenin gündemine oturdu.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 21 yaşındaki kız öğrenci, bir markette kendisini taciz eden genci yakasından tutup dışarı çıkardıktan sonra dövüp polise teslim etti.

HEM ÖZÜR DİLEDİ HEM YÜZÜNÜ GİZLEDİ

İsmi Masuh Kumar olarak açıklanan tacizci genç kaçamaya çalıştı ama etrafta toplanan kalabalık kendisine engel oldu. Genç, bir yandan kendisini görüntüleyen kameralara karşı yüzünü kapattı diğer yandan da özür diledi.

Tacizci olay yerine gelen polis tarafından çevredekilerin yardımı ile polis merkezine götürülürken, polis tacizcinin diğer suç ortağını bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada