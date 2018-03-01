Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Genç kız tacizciyi önce dövdü, sonra polise teslim etti

GENÇ KIZ TACİZCİYİ ÖNCE DÖVDÜ, SONRA POLİSE TESLİM ETTİ

Hindistan'da kendisini taciz eden genç adamı önce döven sonra da yakasından tutup polise teslim eden 21 yaşındaki kadın, ülkenin gündemine oturdu.

Tarih : 01 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti(7/10)3

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 21 yaşındaki kız öğrenci, bir markette kendisini taciz eden genci yakasından tutup dışarı çıkardıktan sonra dövüp polise teslim etti.

HEM ÖZÜR DİLEDİ HEM YÜZÜNÜ GİZLEDİ

İsmi Masuh Kumar olarak açıklanan tacizci genç kaçamaya çalıştı ama etrafta toplanan kalabalık kendisine engel oldu. Genç, bir yandan kendisini görüntüleyen kameralara karşı yüzünü kapattı diğer yandan da özür diledi.

Tacizci olay yerine gelen polis tarafından çevredekilerin yardımı ile polis merkezine götürülürken, polis tacizcinin diğer suç ortağını bulmak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genç  Kız  Tacizciyi  Önce  Dövdü  Sonra  Polise  Teslim  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER