GENÇ KIZ TACİZCİYİ ÖNCE DÖVDÜ, SONRA POLİSE TESLİM ETTİ
Hindistan'da kendisini taciz eden genç adamı önce döven sonra da yakasından tutup polise teslim eden 21 yaşındaki kadın, ülkenin gündemine oturdu.
Hindistan'ın başkenti Delhi'de 21 yaşındaki kız öğrenci, bir markette kendisini taciz eden genci yakasından tutup dışarı çıkardıktan sonra dövüp polise teslim etti.
HEM ÖZÜR DİLEDİ HEM YÜZÜNÜ GİZLEDİ
İsmi Masuh Kumar olarak açıklanan tacizci genç kaçamaya çalıştı ama etrafta toplanan kalabalık kendisine engel oldu. Genç, bir yandan kendisini görüntüleyen kameralara karşı yüzünü kapattı diğer yandan da özür diledi.
Tacizci olay yerine gelen polis tarafından çevredekilerin yardımı ile polis merkezine götürülürken, polis tacizcinin diğer suç ortağını bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar