GENÇ KIZA CİN ÇIKARTMA AYİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ, GÖRENLERİN NEFESİ KESİLDİ
Arjantin'de çekilen ve adına şifa ayini denilen cin çıkarma görüntüleri büyük ilgi çekti.
Arjantin'in Salavina bölgesindeki bir okulda kötü ruhlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen bir kız için "şifa ayini" düzenlendi.
GENÇ KIZ KENDİNİ KAYBETTİ
Şifacı olduğunu iddia eden bir adam, cinler tarafından ele geçirildiği söylenen kızı, eliyle kafasına dokunarak kurtardığını iddia etti. Adamın ellerini çekmesi üzerine geriye doğru düşen genç kız, kayda alınan görüntülerde adeta kendisini kaybetti.
AİLESİ İSTEMİŞ
Kız, arkada bekleyen kişinin kucağına düştükten sonra yere yuvarlandı ve acı içinde kıvranmaya başladı. Yanındaki kişilerin kontrol altında tutmaya çalıştığı kızın tedavi edilmesini ise ebeveynlerinin istediği açıklandı.
"HER GÜN CİNLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ İNSANLAR GÖRÜYORUM"
Yerel bir gazetede yer alan habere göre, birkaç ebeveyn "şifacı" olarak tanınan Julio Alis ile iletişime geçip tedavi için anlaşılmış. Julio Alis, 'İnsanlar iyiliğin var olduğu gibi kötülüğün de var olduğunu kabul etmiyor. Bu durumu görmezden geliyorlar. Ben her gün cinler tarafından ele geçirilmiş insanlar görüyorum. Bu yüzden ortaya çıkan görüntüler beni şaşırtmıyor." dedi.
Katolik olduğunu da sözlerine ekleyen Alis, yaptığı işin kendisine Tanrı tarafından verilen bir hediye olduğunu düşünüyor.
Kaynak: haberinburada
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