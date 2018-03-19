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Genç kıza cin çıkartma ayini gerçekleştirdi, görenlerin nefesi kesildi

GENÇ KIZA CİN ÇIKARTMA AYİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ, GÖRENLERİN NEFESİ KESİLDİ

Arjantin'de çekilen ve adına şifa ayini denilen cin çıkarma görüntüleri büyük ilgi çekti.

Tarih : 19 Mart 2018, 23:00
Puan Ver : Genç Kıza Cin Çıkartma Ayini Gerçekleştirdi, Görenlerin Nefesi Kesildi(10/10)6

Arjantin'in Salavina bölgesindeki bir okulda kötü ruhlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen bir kız için "şifa ayini" düzenlendi.

GENÇ KIZ KENDİNİ KAYBETTİ

Şifacı olduğunu iddia eden bir adam, cinler tarafından ele geçirildiği söylenen kızı, eliyle kafasına dokunarak kurtardığını iddia etti. Adamın ellerini çekmesi üzerine geriye doğru düşen genç kız, kayda alınan görüntülerde adeta kendisini kaybetti.

AİLESİ İSTEMİŞ

Kız, arkada bekleyen kişinin kucağına düştükten sonra yere yuvarlandı ve acı içinde kıvranmaya başladı. Yanındaki kişilerin kontrol altında tutmaya çalıştığı kızın tedavi edilmesini ise ebeveynlerinin istediği açıklandı.

"HER GÜN CİNLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ İNSANLAR GÖRÜYORUM"

Yerel bir gazetede yer alan habere göre, birkaç ebeveyn "şifacı" olarak tanınan Julio Alis ile iletişime geçip tedavi için anlaşılmış. Julio Alis, 'İnsanlar iyiliğin var olduğu gibi kötülüğün de var olduğunu kabul etmiyor. Bu durumu görmezden geliyorlar. Ben her gün cinler tarafından ele geçirilmiş insanlar görüyorum. Bu yüzden ortaya çıkan görüntüler beni şaşırtmıyor." dedi.

Katolik olduğunu da sözlerine ekleyen Alis, yaptığı işin kendisine Tanrı tarafından verilen bir hediye olduğunu düşünüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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