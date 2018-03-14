Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürüyerek evine giden üniversite öğrencisi S.K, (21) kendisini takip eden Gökhan K'nin (25) saldırısına uğradı. S.K'yi darbederek yerde sürükleyen Gökhan K, çantasını alarak kaçtı. Gasp ve saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Şüphelinin hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

S.K'nin "İmdat" diye bağırarak çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada Gökhan K, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: haberinburada