Toyota Hibrit Test Sürüşüne Yeni Bir Boyut Getirdi
Güneş Işınları İle Kilo Verebilirsiniz!
Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu
Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de Halka Hitap Edecek
Epdk'dan Flaş Açıklama
Fenerbahçe Kaleci Transferini Bitirdi!
Şehit Polis Dündar'ı, Son Yolculuğuna 15 Bin Kişi Uğurladı
Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor
İstanbul'da Termometreler 39 Dereceyi Gösterdi
İrem Derici İle Lider Şahin Ayrıldı
Yarın Gelecek Kuzey Afrika Sıcaklarına Bu Önlemleri Alın!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'e Sert Yanıt
İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...

genç kızın fantezisi başına büyük iş açtı

GENÇ KIZIN FANTEZİSİ BAŞINA BÜYÜK İŞ AÇTI

Hastanede son bulan fantezi... İngiltere'nin Sussex bölgesinde yaşayan genç bir kız, partneriyle cinsel hayatını renklendirmek için seks oyuncağına başvurunca hayatının pişmanlığını yaşadı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 11:54
Puan Ver : Genç Kızın Fantezisi Başına Büyük İş Açtı(7/10)7


İngiliz Daily Mail ve Alman Bild gazetesi başta olmak üzere dünya medyasına haber olan 20 yaşındaki Emily Georgia başından geçenleri şöyle anlattı:



“Geçen Mart ayında ateşli bir gece geçirmek istiyorduk ve seks oyuncağı kullanmaya karar verdik. Daha önce hiç denememiştik. Sanıyorum çok heyecanlandı ve sonuna kadar ittirdi.”



‘Anal tıkaç' olarak bilinen seks oyuncağı içeride kalınca panik yaptığını ifade eden Emily, “Ona hastaneye gitmek gerektiğini söyledim. O da tuvaletimi yaparken, kendiliğinden çıkacağını söyledi” dedi.



PARTNERİ BIRAKIP KAÇTI



Genç kız, partnerinin akabinde çok üzgün olduğunu ve yarın sabah erkenden işinin olduğunu söyleyerek evden ayrıldığını da sözlerine ekledi.



Ev arkadaşının ise başta kendisine inanmadığını fakat üzüldüğünü görünce işin şaka olmadığını anladığını belirten Emily çareyi hastaneye gitmekte buldu.



Hastanede durumunu bir kâğıda yazarak anlatan İngiliz kız, danışmadaki görevli kadının kendisine “Bunlar düşündüğünden çok daha sık oluyor. Daha kötüsünü bile duydum” dediğini söyledi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Genç  Kızın  Fantezisi  Başına  Büyük  İş  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER